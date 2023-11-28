«Думская»: взрывы прогремели в Одесской области
Взрывы прогремели 28 ноября в Одесской области на юге Украины. Такую информацию приводит украинское издание «Думская».
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Подробности произошедшего в сообщении не приводятся.
«В области слышны взрывы», — говорится в Telegram-канале издания.
Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили сразу в трёх областях Украины: в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской.
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