«Думская»: взрывы прогремели в Одесской области

Взрывы прогремели 28 ноября в Одесской области на юге Украины. Такую информацию приводит украинское издание «Думская».

Подробности произошедшего в сообщении не приводятся.

«В области слышны взрывы», — говорится в Telegram-канале издания.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили сразу в трёх областях Украины: в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской.