Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины.
- Gettyimages.ru
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Ранее в Винницкой и Хмельницкой областях Украины объявляли воздушную тревогу.
Кроме того, в Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошли взрывы.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: