Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее в Винницкой и Хмельницкой областях Украины объявляли воздушную тревогу.

Кроме того, в Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошли взрывы.