Кадыров: три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону спецоперации

Ещё 3 тыс. чеченских бойцов приступили к службе в составе новых подразделений Минобороны и Росгвардии, они готовы выехать в зону спецоперации для выполнения задач, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер посетил построение личного состава двух новых полков, подведомственных Минобороны, — «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня», а также батальона имени Шейха Мансура.

На построении присутствовали и бойцы нового батальона оперативного назначения имени Байсангура Беноевского Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

«Большинство из них имеют за плечами опыт участия в боевых действиях в ходе СВО. Каждый прошёл подготовку у лучших инструкторов в Российском университете спецназа.

У них самая лучшая экипировка и современное вооружение», — заявил Кадыров.

Бойцы уже готовы выехать в зону СВО «для противодействия нацистской и натовской агрессии», подчеркнул он.

«С учётом их высокой боевой подготовки, оснащения, твёрдой и нерушимой мотивации ребята способны выполнить приказ любой сложности», — сказал глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил о вылете спецборта с добровольцами из аэропорта Грозного в зону спецоперации на Украине.