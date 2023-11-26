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Кадыров сообщил о вылете спецборта с добровольцами из Грозного в зону СВО

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о вылете спецборта с добровольцами из аэропорта Грозного в зону спецоперации на Украине.

«Вылетел очередной спецборт с добровольцами. Они прибыли в Грозный из разных уголков России для последующего участия в СВО», — заявил он.

По словам Кадырова, добровольцы перед отправкой на фронт прошли боевую подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. 

Ранее рабочая группа по спецоперации предложила президенту России Владимиру Путину распространить на добровольцев ряд льгот, которые положены контрактникам.

В частности, предлагается выплачивать единовременную помощь в случае ранения или гибели добровольца, дать им право на налоговый вычет по НДФЛ, а также на льготы по налогу на имущество.

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