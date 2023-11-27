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Слуцкий: киевский режим переходит к торгу в вопросе переговоров с Россией

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Киевский режим переходит к торгу в вопросе переговоров по прекращению конфликта, начиная рассуждать о «репарациях», заявил председатель комитета по международным делам Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Слуцкий: киевский режим переходит к торгу в вопросе переговоров с Россией
  • РИА Новости

«Укрорежим переходит в стадию торга... Замминистра юстиции с говорящей фамилией Мудра заявила, что Киев не станет подписывать мировое соглашение без выплаты Россией «репараций». Ключевое слово здесь, думаете, «репарации»? Нет, скорее, — «мировое соглашение», — написал он в своём Telegram-канале.

Слуцкий напомнил, что «репарации платит проигравшая и напавшая сторона».

«Россия, защищая русский Донбасс и спасая мир от нацизма, точно не будет в числе проигравших», — подчеркнул парламентарий.

Украинский замминистра юстиции Ирина Мудра ранее заявила, что Украина не станет подписывать с Россией мировое соглашение, если оно не будет предусматривать выплаты репараций со стороны Москвы.

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