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Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО по Ленинскому району Донецка

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ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Ленинскому району Донецка.
Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО по Ленинскому району Донецка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Ленинский район): выпущены две ракеты из РСЗО», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что морпехи Тихоокеанского и Балтийского флотов группировки «Восток» без единого выстрела взяли под контроль опорники ВСУ в ДНР. Кадры с передовой под Угледаром публикует спецкор RT Александр Пискунов.

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