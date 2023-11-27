RT: морпехи ВС России взяли под контроль опорники ВСУ без единого выстрела
- РИА Новости
Как отмечает корреспондент, всё дело в маскировке: группа использовала дымовую завесу, после чего штурмовики заняли ключевую лесополосу с двумя опорными пунктами.
Противник отошёл назад, даже не приняв бой. Военные отмечают, что в последние недели это обычное поведение ВСУ.
«Арта у них стала слабее, и даже элементарную разведку боем они проводят очень редко», — сказали военные.
Также морпехи поздравили своих коллег с Днём морской пехоты, выразив почтение ветеранам и напомнив свой девиз: «Где мы, там победа».
Как стало известно ранее, штурмовые подразделения бригад морских пехотинцев Балтийского и Тихоокеанского флотов под Угледаром захватили лесополосу с двумя опорными пунктами ВСУ.