Морпехи Тихоокеанского и Балтийского флотов группировки «Восток» без единого выстрела взяли под контроль опорники ВСУ в ДНР. Кадры с передовой под Угледаром публикует спецкор RT Александр Пискунов.

Как отмечает корреспондент, всё дело в маскировке: группа использовала дымовую завесу, после чего штурмовики заняли ключевую лесополосу с двумя опорными пунктами.

Противник отошёл назад, даже не приняв бой. Военные отмечают, что в последние недели это обычное поведение ВСУ.

«Арта у них стала слабее, и даже элементарную разведку боем они проводят очень редко», — сказали военные.

Также морпехи поздравили своих коллег с Днём морской пехоты, выразив почтение ветеранам и напомнив свой девиз: «Где мы, там победа».

Как стало известно ранее, штурмовые подразделения бригад морских пехотинцев Балтийского и Тихоокеанского флотов под Угледаром захватили лесополосу с двумя опорными пунктами ВСУ.