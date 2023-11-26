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Генерал Кривонос: на Украине нужно начать говорить правду о ситуации на фронте

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Гражданам Украины пора начать говорить правду о положении украинских войск на передовой, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Генерал Кривонос: на Украине нужно начать говорить правду о ситуации на фронте
  • AP
  • © Libkos

Он подчеркнул, что в прошлом году и первой половине текущего года власти говорили «про победу» и о том, что российские бойцы «выдохлись», у них отсутствуют ракеты, а экономика в России «пришла в упадок».

«Говорили же такое? Да, говорили. Но это всё произошло на самом деле? Нет», — отметил Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

Также он иронично предложил Владимиру Зеленскому сменить человека, который пишет ему не соответствующие действительности речи о конфликте.

Ранее Кривонос заявил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказывают серьёзное давление на украинскую армию.

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