Генерал Кривонос: российские средства РЭБ сильно давят на ВСУ

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказывают серьёзное давление на украинскую армию, сообщил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

В интервью YouTube-канала «Курбанова LIVE» он назвал средства РЭБ ВС России невероятными.

«Это один из факторов, который оказывает достаточно сильное давление на способность украинской армии вести те или иные боевые действия», — приводит РИА Новости слова Кривоноса.

Он подчеркнул, что при помощи сил РЭБ российские войска обрывают связь между украинскими военными и их командованием, а это мешает им добиваться «каких-либо побед».

Ранее издание The Economist отметило, что российские средства РЭБ успешно сбивают с курса ракеты НАТО.