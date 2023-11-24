Economist: российские средства РЭБ успешно сбивают с курса ракеты НАТО

Россия применяет в зоне спецоперации эффективные средства РЭБ, которые успешно сбивают с курса ракеты НАТО.

Об этом пишет журнал The Economist.

«Бить мимо целей стали и ракеты дальнего радиуса GMLRS, запускаемые с помощью установок HIMARS», — говорится в материале.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на инженеров компании Quantum Systems, поставляющей беспилотники для ВСУ, писала, что российские средства РЭБ успешно глушат украинские дроны, в результате чего они падают, не долетая до цели.