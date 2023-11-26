Командование Вооружённых сил Украины не предоставляет украинским военнослужащим отпуска из-за проблем с обороной, заявили в эфире телеканала Welt.

По данным телеканала, украинским военным не давали отпуск уже на протяжении нескольких месяцев.

Отмечается, что одной из проблем, с которыми сталкиваются ВСУ, является крайнее изнеможение войск.

«В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях.