Welt: командование не даёт отпуска военным ВСУ из-за проблем с обороной
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По данным телеканала, украинским военным не давали отпуск уже на протяжении нескольких месяцев.
Отмечается, что одной из проблем, с которыми сталкиваются ВСУ, является крайнее изнеможение войск.
«В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях.