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Welt: командование не даёт отпуска военным ВСУ из-за проблем с обороной

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Командование Вооружённых сил Украины не предоставляет украинским военнослужащим отпуска из-за проблем с обороной, заявили в эфире телеканала Welt.
Welt: командование не даёт отпуска военным ВСУ из-за проблем с обороной
  • AP
  • © Libkos

По данным телеканала, украинским военным не давали отпуск уже на протяжении нескольких месяцев. 

Отмечается, что одной из проблем, с которыми сталкиваются ВСУ, является крайнее изнеможение войск.

«В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях.

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