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Неизвестные устроили разгром в корпусах Киево-Печерской лавры

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Злоумышленники устроили разгром в корпусах Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви.
Неизвестные устроили разгром в корпусах Киево-Печерской лавры
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом заявили в Союзе православных журналистов.

«В корпусе 70а злоумышленники разбили окна и выбили оконные рамы», — сказано в материале.

Кроме того, в 42-м корпусе они выбили окна, вырвали защитные роллеты, жалюзи и электрические провода.

Отмечается, что злоумышленники разбросали снаружи корпуса свечи, пострадали канцелярия, бухгалтерия, ризница и ювелирная мастерская.

21 ноября сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила Украинской православной церкви в посёлке Бородянка Киевской области.

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