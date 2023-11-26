Неизвестные устроили разгром в корпусах Киево-Печерской лавры
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Об этом заявили в Союзе православных журналистов.
«В корпусе 70а злоумышленники разбили окна и выбили оконные рамы», — сказано в материале.
Кроме того, в 42-м корпусе они выбили окна, вырвали защитные роллеты, жалюзи и электрические провода.
Отмечается, что злоумышленники разбросали снаружи корпуса свечи, пострадали канцелярия, бухгалтерия, ризница и ювелирная мастерская.
21 ноября сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила Украинской православной церкви в посёлке Бородянка Киевской области.