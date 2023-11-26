Неизвестные устроили разгром в корпусах Киево-Печерской лавры

Злоумышленники устроили разгром в корпусах Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви.

Об этом заявили в Союзе православных журналистов.

«В корпусе 70а злоумышленники разбили окна и выбили оконные рамы», — сказано в материале.

Кроме того, в 42-м корпусе они выбили окна, вырвали защитные роллеты, жалюзи и электрические провода.

Отмечается, что злоумышленники разбросали снаружи корпуса свечи, пострадали канцелярия, бухгалтерия, ризница и ювелирная мастерская.

21 ноября сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила Украинской православной церкви в посёлке Бородянка Киевской области.