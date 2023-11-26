Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ при помощи БПЛА

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения артиллерийского орудия Вооружённых сил Украины на замаскированной огневой позиции при помощи БПЛА.

В ведомстве уточнили, что удар нанесён по орудию ВСУ в районе Новоивановки.

Ранее расчёт БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ выявил и уничтожил две группы украинской пехоты в районе опорного пункта на Артёмовском направлении.