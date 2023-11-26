Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ при помощи БПЛА
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения артиллерийского орудия Вооружённых сил Украины на замаскированной огневой позиции при помощи БПЛА.
- РИА Новости
В ведомстве уточнили, что удар нанесён по орудию ВСУ в районе Новоивановки.
Ранее расчёт БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ выявил и уничтожил две группы украинской пехоты в районе опорного пункта на Артёмовском направлении.
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