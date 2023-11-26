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Додон заявил о начале объединения оппозиции Молдавии для борьбы с властью

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавская оппозиция предприняла первые шаги, направленные на создание единой платформы по борьбе с нынешней властью в стране.
Додон заявил о начале объединения оппозиции Молдавии для борьбы с властью
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Дмитрий Осматеско

Додон подчеркнул, что он всегда выступал за объединение оппозиционных сил.

«Первые шаги для создания единой платформы оппозиционных сил для борьбы с (правящей партией. — RT) ПДС и (президентом Молдавии. — RT) Майей Санду уже были сделаны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее лидер оппозиционной партии Молдавии «Шанс» Алексей Лунгу обвинил Майю Санду в узурпации власти из-за создания антикоррупционного суда.

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