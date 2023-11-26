Додон заявил о начале объединения оппозиции Молдавии для борьбы с властью
- РИА Новости
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Додон подчеркнул, что он всегда выступал за объединение оппозиционных сил.
«Первые шаги для создания единой платформы оппозиционных сил для борьбы с (правящей партией. — RT) ПДС и (президентом Молдавии. — RT) Майей Санду уже были сделаны», — цитирует его РИА Новости.
Ранее лидер оппозиционной партии Молдавии «Шанс» Алексей Лунгу обвинил Майю Санду в узурпации власти из-за создания антикоррупционного суда.