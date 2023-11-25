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Кадыров показал кадры ударов по ВСУ на Кременском направлении бойцами «Ахмата»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео поражения позиций украинской армии на Кременском направлении бойцами группы «Аида» спецназа «Ахмат».
Кадыров показал кадры ударов по ВСУ на Кременском направлении бойцами «Ахмата»
  • РИА Новости

Он отметил, что российские военные способны нанести непоправимый урон противнику благодаря беспилотникам. По его словам, для успешного удара необходима точность в момент сброса боеприпаса, для этого надо учитывать высоту, скорость ветра и факторы, которые могут изменить траекторию полёта.

Кадыров подчеркнул, что бойцы ВС России обладают навыками управления дронами на самом высоком уровне.

Ранее Минобороны России заявило, что группировка войск «Центр» поразила 200 целей на Краснолиманском направлении.

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