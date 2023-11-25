Гражданка России пострадала в ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии
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По данным дипмиссии, авария произошла вечером 24 ноября в Витебской области. Туристический автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург — Витебск.
«По предварительной информации, в результате ДТП пострадала гражданка России 1950 года рождения», — говорится в сообщении.
Пострадавшую госпитализировали и после оказания необходимой помощи отправили на амбулаторное лечение.
Ранее стало известно, что один человек погиб, девять пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Калужской области.