Гражданка России пострадала в ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии

Гражданка России пострадала в результате ДТП с участием туристического автобуса в Белоруссии, информирует российское посольство в Минске.

По данным дипмиссии, авария произошла вечером 24 ноября в Витебской области. Туристический автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург — Витебск.

«По предварительной информации, в результате ДТП пострадала гражданка России 1950 года рождения», — говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали и после оказания необходимой помощи отправили на амбулаторное лечение.

Ранее стало известно, что один человек погиб, девять пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Калужской области.