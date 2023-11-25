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Шестеро детей пострадали в ДТП с участием автобуса в Калужской области

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Один человек погиб, шестеро детей пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Калужской области.
Шестеро детей пострадали в ДТП с участием автобуса в Калужской области
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба МВД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла на трассе Малоярославец — Боровс­к.

По предварительным данным, водитель машины Renault Logan столкнулся автобусом, после чего автобус съехал в кюве­т.

Водитель Renault погиб.

«Пост­радали шесть несовершеннолетних, которые еха­ли в автобусе», — говорится в сообщении.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске два человека погибли при столкновении пяти автомобилей.

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