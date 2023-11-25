Минобороны: ВС России отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении

Вооружённые силы России отразили десять атак украинской армии на Донецком направлении в районе населённого пункта Клещеевка.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили десять атак штурмовых групп 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками и два украинских миномёта.

Ранее в Минобороны рассказали, что ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.