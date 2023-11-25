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KI: на Украине решили отказаться от русского жестового языка

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Журналист Александр Хребет сообщил о попытках отказаться от русского жестового языка на Украине.

«Мы пытаемся избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намек на русскость», — заявила автору публикации для Kyiv Independent Наталья Аданюк, член экспертной комиссии Украинского общества глухих.

По словам замглавы общества Татьяны Кривко, в обществе идёт спор о замене русского жеста «спасибо» на международный аналог. По её мнению, «украинцы не должны кланяться ни перед кем», а потому от знака необходимо избавиться.

Глава украинской Винницы Сергей Моргунов ранее заявил о введении моратория на публичное использование «русскоязычного культурного продукта».

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень сообщил в своих социальных сетях о намерении ужесточить контроль над использованием русского языка в Одессе.

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