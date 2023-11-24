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В МО Украины заявили, что больше женщин должны командовать ВСУ на передовой

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В украинскую армию нужно отправлять больше женщин, чтобы они командовали ротами на передовой, заявила госсекретарь Минобороны Украины Людмила Дараган.
В МО Украины заявили, что больше женщин должны командовать ВСУ на передовой
  • AP
  • © Felipe Dana

По словам чиновницы, в ВСУ наблюдается «определённый перекос»: много женщин работают на должностях финансисток, работниц кадровых подразделений и юристок.

«Но мы фактически не имеем женщин в должностях командиров роты. И это не зависит от профессионализма или личностных качеств. К сожалению, пока это вопрос стереотипов. Мы уже прошли стереотип о том, что женщина не может воевать. Теперь нужно преодолеть стереотип «женщина не может командовать», — цитирует Дараган Klymenko Time.

Служба внешней разведки России ранее заявила, что нехватка людей в армии Украины вынуждает режим Владимира Зеленского увеличивать число женщин в ря­дах ВСУ, согласно западным оценкам, их насчитывается более 40 тыс.

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