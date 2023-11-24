Секретарь СНБО Данилов анонсировал волну демобилизации на Украине
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«Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей, то (Владимир Зеленский. — RT) попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы», — приводит его слова УНИАН.
По его словам, в частности, срочники, у которых истёк срок службы, но они желают остаться, могут сделать это, заключив контракт.
Ранее Зеленский заявил, что на следующей неделе власти представят ему «новый комплексный план по мобилизации» на Украине.