Секретарь СНБО Данилов анонсировал волну демобилизации на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине в ближайшее время пройдёт волна демобилизации.

«Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей, то (Владимир Зеленский. — RT) попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы», — приводит его слова УНИАН.

По его словам, в частности, срочники, у которых истёк срок службы, но они желают остаться, могут сделать это, заключив контракт.

Ранее Зеленский заявил, что на следующей неделе власти представят ему «новый комплексный план по мобилизации» на Украине.