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Секретарь СНБО Данилов анонсировал волну демобилизации на Украине

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине в ближайшее время пройдёт волна демобилизации.
Секретарь СНБО Данилов анонсировал волну демобилизации на Украине
  • AP
  • © Mstyslav Chernov

«Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей, то (Владимир Зеленский. — RT) попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы», — приводит его слова УНИАН.

По его словам, в частности, срочники, у которых истёк срок службы, но они желают остаться, могут сделать это, заключив контракт.

Ранее Зеленский заявил, что на следующей неделе власти представят ему «новый комплексный план по мобилизации» на Украине.

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