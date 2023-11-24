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Эстония продолжает устанавливать заграждения на пограничном мосту в Нарве

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Эстонские власти продолжают устанавливать заграждения на пограничном мосту в Нарве, сообщает ERR.
Эстония продолжает устанавливать заграждения на пограничном мосту в Нарве
  • Gettyimages.ru
  • © Ilja Enger-Tsizikov

Как утверждается, на мосту установлены дополнительные заграждения.

«Мы готовимся к закрытию погранпункта. На прошлой неделе мы установили там заграждения, а в ближайшие дни ещё больше усилим защиту нарвских погранпереходов», — сообщила Идаская префектура Департамента полиции.

На закрытом пешеходном погранпункте «Нарва-2» власти укрепят ограждения на мосту, чтобы «нельзя было его использовать для незаконного пересечения границы», отметило ведомство.

Ранее эстонские пограничники привезли на границу с Россией бетонные пирамиды, похожие на «зубы дракона», которые используют в качестве противотанковых препятствий.

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