Эстония продолжает устанавливать заграждения на пограничном мосту в Нарве

Эстонские власти продолжают устанавливать заграждения на пограничном мосту в Нарве, сообщает ERR.

Как утверждается, на мосту установлены дополнительные заграждения.

«Мы готовимся к закрытию погранпункта. На прошлой неделе мы установили там заграждения, а в ближайшие дни ещё больше усилим защиту нарвских погранпереходов», — сообщила Идаская префектура Департамента полиции.

На закрытом пешеходном погранпункте «Нарва-2» власти укрепят ограждения на мосту, чтобы «нельзя было его использовать для незаконного пересечения границы», отметило ведомство.

Ранее эстонские пограничники привезли на границу с Россией бетонные пирамиды, похожие на «зубы дракона», которые используют в качестве противотанковых препятствий.