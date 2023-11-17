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Эстонские пограничники привезли на границу с Россией бетонные пирамиды

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Эстонские пограничники привезли на границу с Россией бетонные пирамиды, похожие на «зубы дракона», которые используют в качестве противотанковых препятствий, пишет Postimees.
Эстонские пограничники привезли на границу с Россией бетонные пирамиды
  • AFP

«Очевидцы сообщают о появлении на пограничном мосту через Нарву бетонных пирамид, похожих на так называемые зубы дракона, они же противотанковые надолбы», — пишет издание.

Журналисты обратились в Департамент полиции и погранохраны за комментариями, там эти бетонные пирамиды называли «бетонными блоками».

«Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из России, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов», — сказали изданию.

Кроме того, с 1 февраля власти ожидают закрытие Ивангородского пограничного пункта на ремонт.

«Эти бетонные блоки будут в период закрытия ограничивать передвижение автотранспорта на мосту», — сказал руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва.

16 ноября глава пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что республика допускает частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией.

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