Эстония допустила закрытие пунктов пропуска на границе с Россией

Эстония допускает частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией.

Об этом глава пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар сообщил изданию Postimees.

По его словам, въезд в ЕС через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это все законные основания.

Так, в зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска.

В сентябре в Эстонии на границе оштрафовали водителя за георгиевскую ленточку, прикреплённую к зеркалу заднего вида в автомобиле.