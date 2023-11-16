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Эстония допустила закрытие пунктов пропуска на границе с Россией

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Эстония допускает частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией.
Эстония допустила закрытие пунктов пропуска на границе с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Wirestock

Об этом глава пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар сообщил изданию Postimees.

По его словам, въезд в ЕС через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это все законные основания.

Так, в зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска.

В сентябре в Эстонии на границе оштрафовали водителя за георгиевскую ленточку, прикреплённую к зеркалу заднего вида в автомобиле.

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