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MWM: МиГ-35 способен наносить высокоточные удары по всей территории Украины

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Российский истребитель МиГ-35 способен наносить высокоточные удары по объектам на всей территории Украины, отмечает журнал Military Watch Magazine.
MWM: МиГ-35 способен наносить высокоточные удары по всей территории Украины
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Авторы отмечают, что этот класс истребителей хорошо оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины даже за пределами видимости.

Самолёт значительно превосходит всё, что имеется на вооружении Украины, с точки зрения возможностей «воздух-воздух», подчёркивает издание.

Также журнал писал, что российские истребители МиГ-31 могут нейтрализовать любую угрозу со стороны НАТО в районе Баренцева моря.

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