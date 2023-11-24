В ДНР суд приговорил к 25 годам военнослужащего ВСУ за убийство военнопленного

Верховный суд ДНР приговорил украинского морпеха, убившего раненого военнопленного, к 25 годам колонии.

Об этом сообщили в прокуратуре ДНР.

«Суд приговорил Бабича к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика террористического нацбатальона «Азов»* Артура Ниверчука за убийство пятерых жителей Мариуполя, в том числе ребёнка.

*«Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.