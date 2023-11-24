В Запорожской области перед судом предстанет обвиняемая в подготовке теракта

Следственный комитет России завершил расследование в отношении гражданки Украины, обвиняемой в подготовке террористического акта в Бердянске.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, женщина была участницей террористической группы, созданной Службой безопасности Украины. Осенью 2022 года она получила от неизвестного взрывчатку и два электронных взрывателя. Всё это она первоначально хранила у себя дома в Бердянске, собираясь передать сообщникам для совершения террористических актов в городе, но затем она спрятала снаряжение в тайнике, который был найден оперативниками.

Женщина была арестована и сейчас обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных целым рядом статей УК России.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечает пресс-служба ведомства.

В СК России уточнили, что продолжается розыск «иных лиц, причастных к содействию в террористической деятельности».

Ранее RT сообщил, что двое матросов ВСУ были приговорены к 13 годам лишения свободы каждый за обстрел жилых домов из миномёта.