RT в Telegram
Подпишись

В Запорожской области перед судом предстанет обвиняемая в подготовке теракта

Короткая ссылка
Следственный комитет России завершил расследование в отношении гражданки Украины, обвиняемой в подготовке террористического акта в Бердянске.
В Запорожской области перед судом предстанет обвиняемая в подготовке теракта
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, женщина была участницей террористической группы, созданной Службой безопасности Украины. Осенью 2022 года она получила от неизвестного взрывчатку и два электронных взрывателя. Всё это она первоначально хранила у себя дома в Бердянске, собираясь передать сообщникам для совершения террористических актов в городе, но затем она спрятала снаряжение в тайнике, который был найден оперативниками.

Женщина была арестована и сейчас обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных целым рядом статей УК России. 

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечает пресс-служба ведомства. 

В СК России уточнили, что продолжается розыск «иных лиц, причастных к содействию в террористической деятельности».

Ранее RT сообщил, что двое матросов ВСУ были приговорены к 13 годам лишения свободы каждый за обстрел жилых домов из миномёта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить