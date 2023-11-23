В СК заявили, что двое матросов ВСУ приговорены к 13 годам лишения свободы

Старший матрос Максим Полегенько и старший матрос Станислав Войток 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Украины приговорены к 13 годам лишения свободы каждый за обстрелы жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следствием и судом установлено, что Полегенько и Войток 12 августа и 22 сентября 2019 года по приказу командования обстреляли из миномёта жилые дома и другие гражданские объекты в селе Октябрь Новоазовского района ДНР. В результате было разрушено 14 жилых домов.

23 сентября 2019 года Полегенько и Войток совместно с другими военнослужащими ВСУ обстреляли жилые дома в селе Коминтерново Новоазовского района.

«В результате этих преступных действий мирной жительнице причинено осколочное ранение», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал обвиняемых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов). Они приговорены к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее RT сообщил, что военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу командира 1-го десантного штурмового взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ старшего прапорщика Эскендера Кудусова, по версии следствия, отдавшего приказ убить двух мирных жителей ДНР.