Оппозиция в Молдавии потребовала прекращения действия режима ЧП в стране
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«Режим ЧП действует больше двух лет, за это время комиссия по чрезвычайным ситуациям значительно превысила свои полномочия, подменяя собой другие органы», — приводит РИА Новости его слова.
Батрынча подчеркнул, что оппозиция зарегистрировала законопроект о прекращении действия данного режима.
Ранее правительство Молдавии предложило парламенту продлить режим чрезвычайного положения в стране ещё на 30 дней.