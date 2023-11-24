Оппозиция в Молдавии потребовала прекращения действия режима ЧП в стране

Оппозиционный блок коммунистов и социалистов в Молдавии потребовал от властей прекратить действие режима ЧП в стране. Об этом сообщил вице-спикер парламента от Соцпартии Влад Батрынча.

«Режим ЧП действует больше двух лет, за это время комиссия по чрезвычайным ситуациям значительно превысила свои полномочия, подменяя собой другие органы», — приводит РИА Новости его слова.

Батрынча подчеркнул, что оппозиция зарегистрировала законопроект о прекращении действия данного режима.

Ранее правительство Молдавии предложило парламенту продлить режим чрезвычайного положения в стране ещё на 30 дней.