БЕЛТА: ЦИК Белоруссии планирует выборы президента не позднее 20 июля 2025 года

Выборы президента Белоруссии планируются не позднее 20 июля 2025 года, сообщил глава ЦИК страны Игорь Карпенко.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Он рассказал, что в связи с изменением конституционных норм проводится масштабная модернизация политической системы.

При этом заключительным этапом данной работы будет формирование депутатского корпуса в единый день голосования, выборы делегатов Всебелорусского народного собрания и очередные выборы президента Белоруссии, которые планируются не позднее 20 июля 2025 года, сообщил Карпенко.

22 ноября в Центризбиркоме сообщили, что утверждены формы удостоверения зарегистрированного кандидата на должность президента России, а также удостоверения об избрании президентом.