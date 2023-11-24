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БЕЛТА: ЦИК Белоруссии планирует выборы президента не позднее 20 июля 2025 года

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Выборы президента Белоруссии планируются не позднее 20 июля 2025 года, сообщил глава ЦИК страны Игорь Карпенко.
БЕЛТА: ЦИК Белоруссии планирует выборы президента не позднее 20 июля 2025 года
  • Gettyimages.ru
  • © komyvgory

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Он рассказал, что в связи с изменением конституционных норм проводится масштабная модернизация политической системы.

При этом заключительным этапом данной работы будет формирование депутатского корпуса в единый день голосования, выборы делегатов Всебелорусского народного собрания и очередные выборы президента Белоруссии, которые планируются не позднее 20 июля 2025 года, сообщил Карпенко.

22 ноября в Центризбиркоме сообщили, что утверждены формы удостоверения зарегистрированного кандидата на должность президента России, а также удостоверения об избрании президентом.

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