В Херсонской области один человек погиб, ещё один ранен из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела ВС Украины посёлка Заводовка в Херсонской области погиб мирный житель, ещё один получил ранения.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

По его словам, украинские военные прицельно били артиллерией по мирному кварталу.

«Ехавший на велосипеде мужчина получил смертельные ранения», — написал Алексеенко.

Также ранения получил 80-летний мужчина, его с тяжёлыми осколочными ранениями доставили в больницу.

23 ноября мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что колледж и детский сад получили повреждения из-за обстрела ВС Украины.