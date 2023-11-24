В Херсонской области один человек погиб, ещё один ранен из-за обстрела ВСУ
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
По его словам, украинские военные прицельно били артиллерией по мирному кварталу.
«Ехавший на велосипеде мужчина получил смертельные ранения», — написал Алексеенко.
Также ранения получил 80-летний мужчина, его с тяжёлыми осколочными ранениями доставили в больницу.
23 ноября мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что колледж и детский сад получили повреждения из-за обстрела ВС Украины.