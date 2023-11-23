Приходько: ВСУ при обстреле Горловки повредили здания колледжа и детсада

Колледж и детский сад в Горловке получили повреждения из-за обстрела ВС Украины.

Об этом заявил мэр города Иван Приходько в Telegram.

«Вражеский снаряд попал в угол корпуса горловского колледжа технологий и сервиса по адресу: ул. Неверова, 46», — написал он.

Приходько также сообщил, что повреждения получили дом по адресу ул. 60 лет СССР, 51 и детский сад №134 по адресу ул. Болотникова, 21а.

22 ноября он сообщил, что мужчина получил ранение в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны Вооружённых сил Украины.

Кроме того, один человек получил ранения в результате обстрела села Новая Маячка в Херсонской области со стороны ВСУ.