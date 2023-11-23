Приходько: ВСУ при обстреле Горловки повредили здания колледжа и детсада
- РИА Новости
Об этом заявил мэр города Иван Приходько в Telegram.
«Вражеский снаряд попал в угол корпуса горловского колледжа технологий и сервиса по адресу: ул. Неверова, 46», — написал он.
Приходько также сообщил, что повреждения получили дом по адресу ул. 60 лет СССР, 51 и детский сад №134 по адресу ул. Болотникова, 21а.
22 ноября он сообщил, что мужчина получил ранение в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны Вооружённых сил Украины.
Кроме того, один человек получил ранения в результате обстрела села Новая Маячка в Херсонской области со стороны ВСУ.