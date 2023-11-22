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Один человек ранен в селе Новая Маячка в Херсонской области при обстреле ВСУ

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Один человек получил ранения в результате обстрела села Новая Маячка в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины.
Один человек ранен в селе Новая Маячка в Херсонской области при обстреле ВСУ
  • globallookpress.com

Об этом рассказал представитель оперативных служб региона.

«В результате обстрела населённого пункта Новая Маячка Херсонской области один мирный житель получил ранения средней степени тяжести», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в ночь на 22 ноября украинская армия выпустила 28 снарядов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре населённых пунктов региона.

Ранее стало известно, что две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела 21 ноября Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ.

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