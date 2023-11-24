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Минобороны: бойцы ЦВО готовятся к зиме на Краснолиманском направлении

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Подготовка к зиме началась на позициях подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении. Военнослужащие мотострелкового полка ЦВО подготавливают доски и другие необходимые материалы, сообщили в Минобороны России.
Минобороны: бойцы ЦВО готовятся к зиме на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

В сообщении военного ведомства указывается, что в районах дислокации российских бойцов полным ходом ведётся заготовка досок, а также кругляка для оборудования блиндажей, окопов, других укрытий и бытовых помещений, передаёт РИА Новости.

В оборонном ведомстве также отметили, что военнослужащим регулярно приходит гуманитарная помощь от неравнодушных граждан. Они присылают бутыли с питьевой водой, а также средства гигиены и медикаменты.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ несут потери из-за холодов на Купянском направлении.

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