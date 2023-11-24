Минобороны: бойцы ЦВО готовятся к зиме на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
В сообщении военного ведомства указывается, что в районах дислокации российских бойцов полным ходом ведётся заготовка досок, а также кругляка для оборудования блиндажей, окопов, других укрытий и бытовых помещений, передаёт РИА Новости.
В оборонном ведомстве также отметили, что военнослужащим регулярно приходит гуманитарная помощь от неравнодушных граждан. Они присылают бутыли с питьевой водой, а также средства гигиены и медикаменты.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ несут потери из-за холодов на Купянском направлении.