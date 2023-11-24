Данные социологических опросов показывают, что число украинцев, выступающих за территориальные уступки ради мира с Россией, растёт. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — говорится в заявлении.

На Украине расстроены, что часть союзников не до конца понимают масштабы боевых действий и недооценивают силу российских оборонительных линий, отмечается в тексте.

Ранее аналитик София Ампгкариан в статье для Responsible Statecraft выразила мнение, что западные санкции против России потерпели полный провал, а для заключения мирного соглашения на Украине их потребуется отменить.