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Bloomberg: ряд украинцев готовы на территориальные уступки ради мира с Россией

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Данные социологических опросов показывают, что число украинцев, выступающих за территориальные уступки ради мира с Россией, растёт. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Bloomberg: ряд украинцев готовы на территориальные уступки ради мира с Россией
  • © AP Photo/Efrem Lukatsky

«Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — говорится в заявлении.

На Украине расстроены, что часть союзников не до конца понимают масштабы боевых действий и недооценивают силу российских оборонительных линий, отмечается в тексте.

Ранее аналитик София Ампгкариан в статье для Responsible Statecraft выразила мнение, что западные санкции против России потерпели полный провал, а для заключения мирного соглашения на Украине их потребуется отменить.

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