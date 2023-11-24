Жители Новокаховского района рассказали RT, как живут и помогают друг другу

Корреспондент RT Иван Полянский показал, как сейчас живут в Новокаховском районе Херсонской области, где, помимо взорванной ГЭС, ежедневно происходят артобстрелы и атаки дронов.

По словам местных жителей, несмотря ни на что, катастрофические подтопления и прочие невзгоды их только сплотили: сейчас они стараются активно помогать друг другу.

В районе открыт центр гуманитарной помощи, в котором люди могут получить продуктовые наборы, одежду и предметы первой необходимости.

Подробнее — на видео.

15 августа власти Херсонской области сообщили, что пострадавшим из-за разрушения Киевом Каховской ГЭС выплатили 172 млн рублей финансовой поддержки.

Ущерб от разрушения ГЭС составил 468 млрд рублей.