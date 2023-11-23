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Власти Киева дерусифицировали названия десяти библиотек

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Киевские власти переименовали очередные десять библиотек, названия которых были связаны с Россией и СССР, сообщил городской совет столицы Украины.
Власти Киева дерусифицировали названия десяти библиотек
  • Gettyimages.ru

«В Киеве переименовали ещё десять библиотек, названия которых связаны с Российской Федерацией и советской идеологией», — отмечают власти.

Наименований лишились библиотеки, носившие имена русских поэтов Александра Пушкина и Александра Радищева, поэтессы Анны Ахматовой, советского педагога Антона Макаренко и Героя Советского Союза Ивана Кудри.

Также имени композитора Дмитрия Шостаковича лишилась музыкальная школа в Печерском районе города.

Депутат городского совета Виктория Муха выступила с утверждением, что киевские учреждения культуры не должны носить названия, «связанные имперскими нарративами».

Как ранее отмечали в Кремле, российские бойцы прямо сейчас на передовой воюют за русский язык.

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