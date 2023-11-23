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Протестующие в центре Кишинёва фермеры остались ночевать у здания правительства

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Протестующие в центре Кишинёва фермеры ночуют на площади перед зданием правительства, рассказал лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.
Протестующие в центре Кишинёва фермеры остались ночевать у здания правительства
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости.

«Те, кто сегодня вышел сюда на протест, остаются ночевать. Это их личное решение, потому что они не могут уйти без результата», — сказал Слусарь.

По его словам, 24 ноября протестующие пойдут к премьеру и будут пикетировать парламент.

Ранее сообщалось, что группа протестующих фермеров пикетирует здание правительства Молдавии в центре Кишинёва.

Позже сообщалось, что фермеры припарковали тракторы перед зданием правительства Молдавии в Кишинёве.

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