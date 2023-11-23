Протестующие в центре Кишинёва фермеры остались ночевать у здания правительства

Протестующие в центре Кишинёва фермеры ночуют на площади перед зданием правительства, рассказал лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.

Об этом информирует РИА Новости.

«Те, кто сегодня вышел сюда на протест, остаются ночевать. Это их личное решение, потому что они не могут уйти без результата», — сказал Слусарь.

По его словам, 24 ноября протестующие пойдут к премьеру и будут пикетировать парламент.

Ранее сообщалось, что группа протестующих фермеров пикетирует здание правительства Молдавии в центре Кишинёва.

Позже сообщалось, что фермеры припарковали тракторы перед зданием правительства Молдавии в Кишинёве.