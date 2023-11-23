МО Украины заявило об ускорении поставок новых образцов оружия в ВСУ

Вооружённые силы Украины будут получать новые образцы вооружения и военной техники по ускоренной программе. Как сообщили в Министерстве обороны страны, ожидается, что этот процесс сократится до 20 дней.

В украинском военном ведомстве уточнили, что ускоренная программа предполагает сокращение сроков на различных этапах, включая испытательный. Так, отныне проверка боевых характеристик нового оружия будет происходить непосредственно на поле боя.

«В случае успешных результатов никаких дополнительных испытаний больше не требуется», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия НАТО на Украину не изменят хода спецоперации.