Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Максудова

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора ВГТРК Бориса Максудова.

«Погиб Борис Максудов, военкор ВГТРК — мы с ним работали... Светлая память храброму человеку. Искренние соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким», — написала она в своём Telegram.

Симоньян уточнила, что 22 ноября ВСУ сбросили с дрона осколочный боеприпас на журналистов, когда они снимали в Запорожской области. В результате этой атаки Максудов потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать.

Ранее сообщалось, что нагрудная камера сняла кадры эвакуации военкора Бориса Максудова, пострадавшего при обстреле ВСУ.