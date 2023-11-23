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Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Максудова

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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора ВГТРК Бориса Максудова.
Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Максудова
  • РИА Новости

«Погиб Борис Максудов, военкор ВГТРК — мы с ним работали... Светлая память храброму человеку. Искренние соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким», — написала она в своём Telegram.

Симоньян уточнила, что 22 ноября ВСУ сбросили с дрона осколочный боеприпас на журналистов, когда они снимали в Запорожской области. В результате этой атаки Максудов потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать.

Ранее сообщалось, что нагрудная камера сняла кадры эвакуации военкора Бориса Максудова, пострадавшего при обстреле ВСУ.

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