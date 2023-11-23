«Зеркало недели»: на Украине усугубился дефицит электроэнергии

Дефицит электроэнергии, с которым Украина столкнулась 22 ноября, резко усугубился. По данным местных СМИ, за минувшие 24 часа он вырос в два с половиной раза. В связи с этим Киев прибегнул к аварийной помощи из Словакии, Польши и Румынии.

Как пишет украинская еженедельная газета «Зеркало недели» со ссылкой на осведомлённый источник, накануне дефицит составил 650 МВт. Однако в связи с возникшим 23 ноября похолоданием и, как следствие, увеличением нагрузки на энергосистему он достиг 1500 МВт.

Издание уточняет, что возможности импорта электроэнергии по-прежнему ограничены, и поэтому Украина приняла решение привлечь аварийную помощь.

Ранее сообщалось, что власти Украины одобрили решение повысить тарифы на электроэнергию на 22,1% в 2024 году.