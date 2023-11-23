RT в Telegram
Подпишись

«Зеркало недели»: на Украине усугубился дефицит электроэнергии

Короткая ссылка
Дефицит электроэнергии, с которым Украина столкнулась 22 ноября, резко усугубился. По данным местных СМИ, за минувшие 24 часа он вырос в два с половиной раза. В связи с этим Киев прибегнул к аварийной помощи из Словакии, Польши и Румынии.
«Зеркало недели»: на Украине усугубился дефицит электроэнергии
  • Gettyimages.ru

Как пишет украинская еженедельная газета «Зеркало недели» со ссылкой на осведомлённый источник, накануне дефицит составил 650 МВт. Однако в связи с возникшим 23 ноября похолоданием и, как следствие, увеличением нагрузки на энергосистему он достиг 1500 МВт.

Издание уточняет, что возможности импорта электроэнергии по-прежнему ограничены, и поэтому Украина приняла решение привлечь аварийную помощь.

Ранее сообщалось, что власти Украины одобрили решение повысить тарифы на электроэнергию на 22,1% в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить