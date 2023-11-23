На Украине заявили, что не будут делать исключений для венгерского меньшинства

Украинские власти не будут делать исключений для проживающего в стране венгерского населения по «прихоти» Будапешта. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Особых исключений именно для венгерского меньшинства никто делать не будет», — приводит ТАСС её слова.

Стефанишина подчеркнула, что венгерское меньшинство не является какой-то особой проблематикой для Украины, несмотря на то что они громче всех кричат.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Украина цинично отказывается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.