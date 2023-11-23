Песков назвал гибель журналиста Бориса Максудова большой трагедией
- РИА Новости
Отвечая на просьбу журналиста ВГТРК Павла Зарубина прокомментировать случившееся, Песков подчеркнул, что гибель каждого журналиста является трагедией для коллектива и близких.
«Поэтому мы глубоко соболезнуем всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров. Это лишний раз подчёркивает, какую опасную работу делают ребята», — сказал Песков.
Говоря об отсутствии какой-либо реакции на произошедшее со стороны Запада, официальный представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время Россия имеет дело с «очень своеобразным руководством в европейских странах», которое не придерживается каких-либо стандартов.
О смерти корреспондента телеканала «Россия 24» 23 ноября сообщил телеведущий Владимир Соловьёв. Журналист получил осколочные ранения в результате атаки украинских БПЛА в Запорожской области.