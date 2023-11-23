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Песков назвал гибель журналиста Бориса Максудова большой трагедией

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Гибель корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова при атаке дрона ВСУ на группу журналистов в Запорожской области — это большая трагедия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков назвал гибель журналиста Бориса Максудова большой трагедией
  • РИА Новости

Отвечая на просьбу журналиста ВГТРК Павла Зарубина прокомментировать случившееся, Песков подчеркнул, что гибель каждого журналиста является трагедией для коллектива и близких.

«Поэтому мы глубоко соболезнуем всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров. Это лишний раз подчёркивает, какую опасную работу делают ребята», — сказал Песков.

Говоря об отсутствии какой-либо реакции на произошедшее со стороны Запада, официальный представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время Россия имеет дело с «очень своеобразным руководством в европейских странах», которое не придерживается каких-либо стандартов.

О смерти корреспондента телеканала «Россия 24» 23 ноября сообщил телеведущий Владимир Соловьёв. Журналист получил осколочные ранения в результате атаки украинских БПЛА в Запорожской области.

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