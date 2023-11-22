Танкист рассказал, как бойцы «увели из-под носа» ВСУ бронетранспортёр YRP-765

Командир танкового батальона Евгений Волков рассказал, как бойцы ВС России «увели из-под носа» ВСУ их бронетранспортёр YRP-765, находясь под огнём противника. По его словам, это один из первых образцов трофейной западной техники, который стоял на форуме «Армия-2023».

Волков отметил, что танковый батальон отражал вражеские атаки на Запорожском направлении.

«Танковый батальон майора Волкова отбил все атаки украинских националистов в районе Работино и Вербового», — заявили в Министерстве обороны.

Как рассказал военный, противник был разбит, на некоторых его позициях оставалась техника.

«Проведя рекогносцировку, приехали, посмотрели и решили совместно с командирами и вышестоящим начальством машины забрать. Мы были вскрыты, естественно, потому что приехали на танке, но задача была выполнена», — сказал Волков.

За мужество и героизм Волков награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и двумя орденами Мужества.