Кишинёв отказался выдавать Киеву уклоняющихся от призыва в ВСУ мужчин

Молдавия не станет выдавать Украине беженцев, которые уклоняются от призыва в украинские войска. Такое заявление сделал в эфире Радио Молдова пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции страны Игорь Захаров.

«На сегодня ни один гражданин, достигший призывного возраста или который достигнет его в ближайший период, не был и не будет выдан Украине», — цитирует его ТАСС.

Захаров отметил, что между странами не было и не существует договора об экстрадиции людей призывного возраста. Он отметил, что Киев не обращался с подобными просьбами к Кишинёву.

Ранее сообщалось, что украинские власти собираются упростить процедуру возвращения на родину мужчин, которые незаконно покинули страну.