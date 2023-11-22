Кишинёв отказался выдавать Киеву уклоняющихся от призыва в ВСУ мужчин
- AP
«На сегодня ни один гражданин, достигший призывного возраста или который достигнет его в ближайший период, не был и не будет выдан Украине», — цитирует его ТАСС.
Захаров отметил, что между странами не было и не существует договора об экстрадиции людей призывного возраста. Он отметил, что Киев не обращался с подобными просьбами к Кишинёву.
Ранее сообщалось, что украинские власти собираются упростить процедуру возвращения на родину мужчин, которые незаконно покинули страну.