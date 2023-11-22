Верховная рада приняла в первом чтении проект о статусе английского языка
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он написал, что законопроект предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в стране.
По его словам, будут определены категории должностей, кандидаты на которые должны будут знать английский язык.
«Это только первое чтение! Законопроект будут рассматривать ещё во втором чтении, а затем он пойдёт на подпись президенту», — добавил Гончаренко.
В июле на сайте офиса Владимира Зеленского появилось пять петиций против законопроекта о статусе английского языка в стране.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.