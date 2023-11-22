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Верховная рада приняла в первом чтении проект о статусе английского языка

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Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об использовании английского языка в стране, рассказал депутат Алексей Гончаренко*.
Верховная рада приняла в первом чтении проект о статусе английского языка
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он написал, что законопроект предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в стране.

По его словам, будут определены категории должностей, кандидаты на которые должны будут знать английский язык.

«Это только первое чтение! Законопроект будут рассматривать ещё во втором чтении, а затем он пойдёт на подпись президенту», — добавил Гончаренко.

В июле на сайте офиса Владимира Зеленского появилось пять петиций против законопроекта о статусе английского языка в стране.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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