Российские военные отразили на Запорожском направлении три атаки ВС Украины.

Об этом заявили в Минобороны России.

Как говорится в сводке министерства, российские войска отразили три атаки штурмовых групп 33-й механизированной и 71-й егерской бригад ВС Украины севернее Новопрокоповки и западнее Вербового Запорожской области.

Кроме того, ВС России уничтожили до 60 украинских военнослужащих на Запорожском направлении.

Также подразделения Вооружённых сил России отразили атаку бригады ВСУ на Донецком направлении.

21 ноября сообщилось, что российские военные нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах.