Подразделения Вооружённых сил России отразили атаку бригады ВСУ на Донецком направлении. Потери украинской армии составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными. Такую информацию предоставили в Министерстве обороны России.

Как следует из текста сообщения, атаку 24-й механизированной бригады ВСУ остановили при поддержке авиации и артиллерии. Помимо живой силы противника, российские военные также уничтожили два бронетранспортёра, два автомобиля и гаубицу «МСТА-Б».

Ранее сообщалось, что российские войска в течение суток отразили четыре атаки бригад ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях. Потери противника составили до 445 военных убитыми и ранеными.