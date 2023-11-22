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Российские войска отразили атаку бригады ВСУ на Донецком направлении

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Подразделения Вооружённых сил России отразили атаку бригады ВСУ на Донецком направлении. Потери украинской армии составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными. Такую информацию предоставили в Министерстве обороны России.
Российские войска отразили атаку бригады ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

Как следует из текста сообщения, атаку 24-й механизированной бригады ВСУ остановили при поддержке авиации и артиллерии. Помимо живой силы противника, российские военные также уничтожили два бронетранспортёра, два автомобиля и гаубицу «МСТА-Б».

Ранее сообщалось, что российские войска в течение суток отразили четыре атаки бригад ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях. Потери противника составили до 445 военных убитыми и ранеными.

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