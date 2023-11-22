Российские войска отразили атаку бригады ВСУ на Донецком направлении
- РИА Новости
Как следует из текста сообщения, атаку 24-й механизированной бригады ВСУ остановили при поддержке авиации и артиллерии. Помимо живой силы противника, российские военные также уничтожили два бронетранспортёра, два автомобиля и гаубицу «МСТА-Б».
Ранее сообщалось, что российские войска в течение суток отразили четыре атаки бригад ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях. Потери противника составили до 445 военных убитыми и ранеными.