В течение прошедших суток российские войска отразили четыре атаки бригад ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ. В общей сложности потери ВСУ на двух направлениях составили до 445 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, в ДНР и Херсонской области были сбиты пять украинских беспилотников.

В течение прошедших суток подразделения российской группировки войск отразили четыре атаки бригад ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, бойцы Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Курдюмовка (ДНР) на Донецком направлении. При этом было нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ возле Клещеевки (ДНР). Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

При этом подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ вблизи н. п. Кременная и Кузьмино (ЛНР). Потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми ранеными, а также два пикапа.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе н. п. Синьковка (Харьковская область). Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и два автомобиля.

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны возле н. п. Шевченко, Новомихайловка и Никольское (ДНР). Потери противника составили до 75 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли поражение скоплениям военнослужащих 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ неподалёку от н. п. Работино и Новопрокоповка (Запорожская область). ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 75 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и гаубицу Д-20.

На Херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты. В результате уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20.

Вместе с тем оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотников в ДНР и Херсонской области.

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Боевая работа артиллерии ВДВ под Соледаром

Минобороны России также опубликовало кадры боевой работы расчётов 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» артиллерийских подразделений ВДВ в районе Соледара.

«Расчётом беспилотных летательных аппаратов тульских десантников в развалинах городской застройки одного из населённых пунктов, контролируемых ВСУ, обнаружен командно-наблюдательный пункт (КНП) украинских националистов. Координаты позиций подразделений ВСУ оперативно переданы артиллеристам Тульского соединения ВДВ», — указали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что гаубицы «Гвоздика» точным огнём уничтожили позиции украинских войск вместе с личным составом. При этом после первых выстрелов была осуществлена корректировка огня для нанесения максимального огневого поражения противнику.