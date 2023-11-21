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Командир «Ахмата» Алаудинов: ВС России продвигаются на всех участках фронта

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Подразделения российских войск планомерно продвигаются вперёд на всех участках фронта, перелом на линии боевого соприкосновения уже произошёл, сообщил командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.
Командир «Ахмата» Алаудинов: ВС России продвигаются на всех участках фронта
  • РИА Новости

В своём Telegram он отметил, что будущая зима станет для ВС России выигрышной, а к весне армия добьётся серьёзных результатов.

По словам командира, до передовой не добиралось и половины средств, которые выделял Запад для Украины. Алаудинов добавил, что у ВСУ значительно поменялась ситуация со снарядами.

«Спецназ «Ахмат», 4-я бригада 2-го армейского корпуса и другие подразделения, действующие совместно с нами, активно двигают врага назад, вглубь страны» — написал он.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях.

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