Командир «Ахмата» Алаудинов: ВС России продвигаются на всех участках фронта

Подразделения российских войск планомерно продвигаются вперёд на всех участках фронта, перелом на линии боевого соприкосновения уже произошёл, сообщил командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.

В своём Telegram он отметил, что будущая зима станет для ВС России выигрышной, а к весне армия добьётся серьёзных результатов.

По словам командира, до передовой не добиралось и половины средств, которые выделял Запад для Украины. Алаудинов добавил, что у ВСУ значительно поменялась ситуация со снарядами.

«Спецназ «Ахмат», 4-я бригада 2-го армейского корпуса и другие подразделения, действующие совместно с нами, активно двигают врага назад, вглубь страны» — написал он.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях.